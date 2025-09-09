Bag-ong nakat-on sa paglangoy, 2 ka igsuon nangalumos

Nangalumos-patay ang duha ka managsuon nga mga batan-ong lalaki atol sa ilang pagpangaligo sa dagat sa Barangay Kanyuko, Lungsod sa Dumanjug niadtong Septiyembre 7, 2025.
Ang mga biktima nagpangedaron og 10 ug 16 nga pulos nagpuyo sa Barangay Kanghumaud sa nahisgutang lungsod.
Base sa imbestigasyon, mga alas 10:00 pasado sa buntag sa maong adlaw nakadawat og tawag ang Dumanjug Police Station nga nanginahanglan og police assistance tungod kay dunay nalumos.
Nasayran nga ang mga biktima nangaligo og dagat kauban ang pamilya sa maguwang nila nga babaye.
Ang duha ka menor nilangoy sa unahan nga mas lawom na ang dapit.
Sa dihang nitaas na ang tubig, nisulay sila pagbalik sa baybayon apan gikataho nga nawad-an og kusog ug didto na nahitabo ang pagkalumos.
Ang duha giingong bag-ohay pa lang nakat-on sa paglangoy. Si Rochie Bisor nga nakasaksi sa maong panghitabo nisulay sa pagluwas sa mga biktima ug gipangdala sa Barili District Hospital apan gideklarar ang duha nga dead on arrival. / JDG