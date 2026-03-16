Bag-ong napromote nga public school teachers, nanumpa

Gihulagway ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga magtutudlo sa publikong tunghaan isip “labing alagad sa katilingban” (most public servants) taliwala sa tanang trabahante sa gobyerno samtang iyang gisaksihan ang pagpanumpa sa liboan ka mga bag-ong napromote nga magtutudlo sa Sugbo niadtong Lunes, Marso 16, 2026.
Moabot sa 3,325 ka mga magtutudlo ug mga pangulo sa tunghaan gikan sa 44 ka mga lungsod sa probinsya sa Sugbo ang napanumpa sa International Eucharistic Congress (IEC) Convention Center atol sa seremonyas nga gipangulohan sa Department of Education niadtong Lunes.
Matod ni Marcos, ang mga magtutudlo nagpabilin nga anaa sa unahan sa serbisyo publiko tungod kay gawas sa ilang direktang papel sa pag-umol sa kabatan-onan sa nasod, naghimo usab sila og mga buluhaton gawas sa ilang propesyon aron mapalambo ang mga komunidad.
Ang kalihokan niadtong Lunes kabahin sa Expanded Career Progression (ECP) system sa gobyerno—usa ka polisiya nga gidesinyo aron mapalambo ang “career mobility” sa mga magtutudlo ug masulbad ang dugay na nga problema sa kahuot sa promosyon sa publikong tunghaan.
Dugang ni Marcos, kini nga inisyatibo kabahin sa nasudnong lakang nga i-promote ang 100,000 ka mga magtutudlo karong tuiga, nga nagtumong sa pagpalig-on sa pundok sa mga magtutudlo ug paghatag og mas klaro nga dalan alang sa ilang propesyonal nga pag-uswag. / EHP