Bag-ong NBA All-Star format hapit na ma-finalize

Hapit na ma-finalize ang bag-ong U.S. vs. World format, nga planong gamiton alang sa National Basketball Association (NBA) All-Star sa sunod season.
Ning bag-ong format, duha ka teams sa U.S ug usa ka team nga langkuban og international players ang magkombati sa usa ka single round-robin tournament.
Hinuon, ang matag team langkuban lang og walo ka mga magduduwa nga gibase sa kasamtangang mga magduduwa sa NBA.
Gituki sab ang ideya kabahin sa paghangop sa simpleng U.S. vs. World game apan alang ni Commissioner Adam Silver, lisod kini ihan-ay kay mas daghang mga Amerikanong magduduwa ang naa sa liga kumpara sa international players.
Sa kasamtangan, 70% sa mga magduduwa sa NBA pulos mga Amerikano samtang 30% ang international players.
Nanghinaot si Silver nga sa bag-ong format nga ilang gamiton, mas kulbahinam na ang engkuwentro sa All-Star Game dili sama kaniadto nga daw magduwaduwa lang ang mga magduduwa. / Gikan sa wires