Bag-ong OIC sa Cebu City Police Office milingkod na

Hingpit na nga nilingkod sa katungdanan ang gipili nga Officer-In-Charge (OIC) sa Cebu City Police Office (CCPO) isip hulip ni Police Colonel George Ylanan kinsa nihawa sa pwesto niadtong Hunyo 8, 2026.
Ang nipuli kang Ylanan mao si Police Colonel Ricky Sumalde nga gikan sa Camp Crame.
Gipahigayon ang Assumption of Office Ceremony sa Police Regional Office (PRO) 7 sa Camp Sergio Osmeña Sr., sa Lunes sa hapon, Hunyo 29, 2026, nga gipangulohan ni PRO 7 Chief Police Brigadier General Arnold Abad.
Si Ylanan gibalhin isip hepe sa Regional Comptrollership Division sa PRO 7.
Si Sumalde ug Ylanan mga magkaklase ug sakop sa Philippine National Police Academy (PNPA) “Sinag-Laya” Class of 2002.
Sa wala pa ang opisyal nga seremonyas, unang nibisita alang sa usa ka courtesy call si Sumalde kang Cebu City Mayor Nestor Archival nianang buntag.
Gibutyag ni Abad atol sa iyang mensahe nga ang paghulip sa liderato maoy sinugdanan sa bag-ong panid sa CCPO.
Dugang ni Abad, ang paglingkod ni Sumalde nagdala og dakong responsibilidad sanglit ang Dakbayan sa Sugbo maoy regional capital sa Central Visayas.
Gidayeg sab ni Abad si Ylanan sa dedikasyon niini sa serbisyo ug sa pagpangulo sa kapulisan sa dakbayan sulod sa unom ka buwan, diin iyang giila ang mahinungdanong natampo niini sa pagpatuman sa kahusay ug kalinaw.
Mando sa hepe sa PRO 7 ngadto sa mga sakop sa CCPO nga ipadayon ang paghingusog sa kampanya batok sa ilegal nga drugas, ilegal nga sugal, terorismo, ug tanang matang sa kriminalidad.
Gihatagan sab og gibug-aton ang pagpalambo sa police visibility, estrikto nga pagsunod sa PNP Operational Procedures, ug pagpalig-on sa pakig-alayon sa local
government units (LGUs), barangay, ug komunidad ubos sa Safer Cities Initiative sa Department of the Interior and Local Government (DILG). / AYB