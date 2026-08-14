Bag-ong opisina sa RAC 7 gisubhan

Personal nga nitambong ang direktor sa Highway Patrol Group (HPG) nga si Police Brigadier General Rommel Batangan sa pag-inagurar sa bag-ong opisina sa Regional Advisory Council (RAC) sa Regional Highway Patrol Unit (RHPU) 7 sa Camp Sotero Cabahug, Gorordo Avenue, Dakbayan sa Sugbo niadtong Biyernes sa buntag, Agusto 14, 2026.
Dako ang pagdayeg sa heneral sa maong opisina ug iyang gihulagway nga sa tanang RAC sa tibuok Pilipinas, ang sa Central Visayas ang labing nindot ug angay nga ikapasigarbo.
Gawas nga nindot ang pagkatukod sa opisina, gidayeg sab ni Batangan ang
pagkaaktibo sa mga miyembro niini nga kanunay’ng nagpaluyo sa mga programa sa RHPU 7.
“I was amazed, actually sabi ko nga previously kasi sa ibang region activated naman ang RAC nila pero dito ang support ng RAC members dito napaka all out support nila, and every time na may activity rito walang absent eh. So, ngayon with this new office maraming mapapag-uusapan dito na ikakaganda pa lalo ng, not only the RHPU 7, but with the whole community ng Cebu City,” matod ni Batangan.
Samtang gibutyag sa Chairman sa RHPU 7 Regional Advisory Council nga si Jose Mendaros nga ang maong opisina dili lang alang sa ilang advisory group, kundili
makabenepisyo sab ang mga civilian ug uniformed personnel nga nakatapos sa Motorcycle Riding Course (MCRC).
Tinguha ni Mendaros nga mohimo og usa ka hiniusang grupo sa mga “Tigers” aron magamit sa pag-edukar sa mga rider bahin sa luwas ug disiplinado nga pagamit sa karsada.
Giangkon sa chairman nga matag usa adunay kaugalingong kinaiya sa pagmaneho.
Tungod niini, iyang gihatagan og pagtagad ang pagtudlo sa saktong disiplina sa dili pa mogawas sa balay ang usa ka rider aron malikayan ang mga disgrasya.
“Kay first and foremost inig gawas nato sa balay diha na maproblema ang disgrasya nga malikayan nato so kinahanglan i-educate gyud. So, magsugod ta sa elementary kon madala nato sa high school ug sa barangay. Mao na ang akong target sunod,” matod ni Mendaros.
Lakip sa dako niya nga plano mao ang paghiusa sa tanang “Tigers” sa tibuok Pilipinas aron ipakita ang hiniusang disiplina sa pagmaneho sa karsada ug aron wala na’y kinabuhi nga makalas pa tungod lang sa pagpasagad sa pagpadagan og motorsiklo./AYB