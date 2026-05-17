Bag-ong Provincial Office sa DMW 7 , gilunsad sa Bohol

Gilunsad sa Department of Migrant Workers Regional Office VII ang bag-ong Provincial Office niini sa Bohol aron mas mapaduol ug mapadali ang serbisyo alang sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs) ug ilang mga pamilya sa probinsiya.
Nahimutang ang bag-ong opisina sa Old Capitol Building sa Tagbilaran City, diin mahimo nang moduol ang mga OFWs nga taga Bohol alang sa lainlaing programa ug serbisyo sa ahensiya.
Sumala sa DMW 7, kabahin kini sa ilang padayon nga paningkamot sa paghatag og mas paspas nga assistance, mas lig-on nga suporta, ug mas sayon nga access sa mga serbisyo alang sa mga modernong bayani sa nasod.
Gipasiugda sab sa ahensiya nga pinaagi sa maong lakang, mas mapalambo pa ang kahimtang sa mga OFWs sa Bohol pinaagi sa accessible ug episyenteng serbisyo sa gobiyerno. / PR