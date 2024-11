Bag-ong teknolohiya nga mopalambo sa LTE capacity, 5G, gi-deploy sa Globe

Alang sa pagpadayon sa ino­basyon ug pagkamalahu­tayon, ang Globe nagsugod sa pag-roll out sa 32T32R Massive MIMO (Multiple Input, Multiple Output) nga teknolohiya aron mapalambo ang kapasidad sa Long Term Evolution (LTE) ug mapadali ang pagpalapad sa 5G sa 200 ka lugar ug katawhan sa mga urban nga dapit nga gi­katakdang mahuman ning tuiga.

Ang labing bag-o nga solusyon gikan sa ilang mga vendor partner nga lakip ang Nokia nidugang sa efficiency ug nipakunhod sa konsumo sa enerhiya nagtimaan sa usa ka mahinungdanong lakang sa tinguha sa Globe sa pagdugang sa kapasidad sa network ug paghatod sa world-class nga serbisyo samtang gipaminos ang epekto niini sa kinaiyahan.

"We are constantly innovating to build a more sustainable and efficient telecom infrastructure across the Philippines. The 32T32R Massive MIMO deployment allows us to provide high-quality LTE and 5G services with significantly lower energy consumption and a reduced carbon footprint. It demonstrates how we can combine advanced technology with sustainability," matod ni Joel Agustin, Globe Head sa Service Planning ug Engineering.

Ang 32T32R Massive MIMO system nagbalanse sa performance ug pagpadayon nga gamay lang ang antenna ug pagkunhod sa konsumo sa kuryente.

Nagtanyag kini og igong kapasidad alang sa kadaghanan sa mga panginahanglan sa Globe ug usa ka sulundon nga solusyon alang sa pagpalapad sa LTE ug 5G networks sa urban areas.

Ang beamforming ug multi-user MIMO nga mga abilidad sa sistema nagtugot niini nga magdirekta sa mga signal ngadto sa daghang mga tiggamit sa samang higayon nga nagpadako sa kapasidad ug kalidad sa network samtang nagpadayon ang efficiency sa konsumo sa enerhiya.

Ang matag 32T32R nga site gibanabana nga makadaginot og mga 200 kWh nga enerhiya matag bulan ug makapamubo sa carbon emissions ngadto sa 1.7 metric tons matag tuig.

Dugang pa, ang mas gamay nga porma sa teknolohiya ug mas gaan nga gibug-aton nga 21 kg diin mas gaan og 24 ka litro nga mas gamay kaysa mga naunang modelo, nagpasabot nga mas sayon ug mas paspas kini nga i-install.

Sa padayon nga pag-upgrade sa iyang network infrastructure nga nakatutok sa kalikupan, ang Globe nagpalig-on sa iyang posisyon isip lider sa telecom innovation ug environmental responsibility. / PR