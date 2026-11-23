Gilauman nga mahimong oportunidad sa pagkat-on sa mga propesyonal ug trabahante sa konstruksyon ang PHILCONSTRUCT Visayas 2026 nga ipahigayon sa SMX Convention Center Seaside Cebu gikan Nobiyembre 26 hangtod 28, 2026.
Pinaagi sa maong kalihukan, ipaila ang nagkalainlaing teknolohiya, materyales ug pamaagi sa konstruksyon nga mahimong makatabang sa pagpauswag sa kalidad, kaepektibo, ug kaluwasan sa mga proyekto sa imprastraktura sa rehiyon.
Gidala sa Philippine Constructors Association (PCA), ang tulo ka adlaw nga kalihukan magdala sa temang “Accountability. Excellence. Nation-Building.” nga nagtutok sa responsableng pagpatuman sa mga proyekto ug pagsunod sa mga sumbanan sa industriya.
Lakip sa mga hisgotan ang paggamit sa modernong teknolohiya sa konstruksyon, mga solusyon sa heating, ventilation, air conditioning and refrigeration (HVAC/R), ug pagpalig-on sa kahanas sa mga trabahante pinaagi sa TechnoForum.
Aduna sab Estillo de Vida, nga maghatag og luna sa mga estudyante sa interior design aron ipakita ang ilang mga konsepto ug abilidad sa pagdesinyo.
Gilauman nga pinaagi sa pagbinayluay sa kahibalo ug kasinatian sa maong kalihukan, mas mapalapdan ang pagsabot sa mga propesyonal ug umaabot nga mga trabahante sa konstruksyon sa mga pamaagi nga makatubag sa nag-usab-usab nga panginahanglan sa rehiyon. / PR