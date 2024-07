Bag-ong track oval sa CCSC dunay ‘damage’

Usa lang ka semana human sa inagurasyon, ang bag-ong giayo nga P52-million nga rubberized track oval sa Cebu City Sports Center (CCSC) nagpakita og “minor damage,” nga nanghubag na ang pipila ka mga seksyon.

Sa maong mga obserbasyon, ipasusi ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa kontraktor ang kadaot ug ipaayo kini human sa Palarong Pambansa.

Ang naasoy nga kadaot nag-aghat usab sa Palarong Pambansa 2024 Consultant Jeanette Obiena ug uban pang technical officials gikan sa nagkalain-laing partisipanteng rehiyon sa pagsusi sa track oval niadtong Dominggo sa hapon, Hulyo 7, 2024.

Ang ginagmay nga kadaot ug pagburot sa rubberized track oval gituohang tungod sa ulan.

Si Garcia, sa pakighinabi sa telepono niadtong Dominggo, niingon nga ipaayo nila sa kontraktor ang mga depekto sa dili pa ihatag ang ilang kompletong bayad human sa Palarong Pambansa.

“The contractor has not yet been paid, so we still have a hold of them,” matod ni Garcia.

“We will obviously have them repair it before we pay them,” dason n Garcia.

Dugang niya nga nag-ensayo na ang Palaro athletes sa CCSC, iya nang ipahimo ang repair human sa sports meet.

Ang Palarong Pambansa ablihan sa Hulyo 9 samtang ang competition proper magsugod sa Hulyo 11.

Ang closing ceremony ipahigayon usab sa CCSC karong Hulyo 16, 2024.

Ang track and field ug uban pang athletics games ipahiga­yon sa CCSC.

Ang SunStar Cebu nisuway sa pagkontak kang CCSC Ma­nager Jovito Taborada alang sa dugang detalye sa natumbok nga danyos, apan ang mga tawag pabiling wa matubag hangtod sa oras sa press.

Gihatag sa City Government ang rehabilitasyon sa rubberized oval track ngadto sa contractor nga SBD Builders niadtong Oktubre 30 samtang ang notice to proceed gihatag niadtong Enero 16, 2024.

Niuyon ang kontraktor nga tapuson ang trabaho sibil sa 120 ka adlaw sa kalendaryo.

Si Garcia, sa miaging mga taho, nihatag og ultimatum sa kontraktor nga tapuson ang rehabilitasyon sa oval track sa Hunyo 21.

Giinagurahan ug gilusad sa Siyudad ang bag-ong giayo nga CCSC, lakip ang oval track, niadtong Hunyo 27.

Ang tagdumala sa CCSC sa sayo pa niingon nga buksan na usab ang pasilidad ngadto sa publiko karong Hulyo 18 human sa Palaro.

Ang CCSC gisirad-an sa publiko niadtong Mayo 18, 2023 aron mahatagan og dalan ang renovation sa dul-an tulo ka dekada na nga pasilidad nga nahimutang sa luyo nga bahin sa Abellana National School sa Osmeña Blvd.

Sa wala pa kini gisirad-an niadtong Mayo, ang CCSC nakakuha og average nga P60,000 nga kita kada adlaw.

Ang oval track katapusang gi-renovate niadtong 2012 sa kantidad nga P40 milyunes. /JJL