Bag-ong traffic master plan sa SRP, gitinguha

Ang kusog nga pag-uswag sa ekonomiya sa South Road Properties (SRP) maoy nag-aghat sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo sa paghimo og bag-ong traffic master plan.
Niadtong Biyernes, Septiyembre 26, 2025, ang SRP Governing Board nga gipangulohan ni Mayor Nestor Archival mi-aprubar sa sugyot alang sa usa ka komprehensibong Cebu South Coastal Road (CSCR) Traffic Master Plan.
Ang panginahanglan alang sa usa ka master plan miulbo human sa usa ka dekada nga paglambo sa SRP area.
Kining maong paglambo miresulta sa pagsaka sa gidaghanon sa bag-ong mga hotel, commercial establishments, ug adlaw-adlaw nga trapiko sa sakyanan, sumala ni Cebu City Transportation Office (CCTO) Deputy Chief Kent Francesco Jongoy.
Sa average, 75 mil ka sakyanan ang moagi matag adlaw sa CSCR, ug kini milabaw na sa gidaghanon sa mga motorista nga moagi sa national road sa Natalio Bacalso Avenue.
Ang road network sa SRP gidesinyo lamang nga end-to-end nga adunay gamay ra nga mga intersections ug walay mga alternative routes.
“Congestion is unavoidable,” matod ni Jongoy.
Ang usa ka pagtuon sa CCTO niadtong Agusto nagkompirmar nga ang limitado nga kapasidad sa dalan dili makasabay sa nagkataas nga kalamboan sa SRP.
Girekomenda sa CCTO ang pagkuha og usa ka third-party group nga mohimo og data-driven ug teknikal nga pagtuon, aron ang Traffic Management Master Plan mahimong epektibo ug makasiguro sa kausaban.
Ang mga aktibong locators sulod sa SRP mipahayag sa ilang suporta alang sa inisyatiba ug nagpadayag sa ilang kaandam sa pag co-finance sa pagkuha og third-party consultant.
“SRP now serves as the gateway to southern Cebu. More visitors are expected during the ‘ber’ months. We need immediate interventions,” asoy ni Jongoy. / EHP