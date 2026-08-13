Bag-ong Viscom commander, gitudlo

Gitudlo si Major General Peter Burgonio isip acting commander sa Visayas Command (Viscom) human opisyal nga niretiro sa serbisyo si Lieutenant General Fernando Reyeg niadtong Miyerkules, Agusto 12, 2026.
Gipahigayon ang Change of Command sa Bondad Hall, Viscom nga gipangunahan mismo sa bag-ong AFP Chief of Staff, General Antonio Nafarrete.
Sa iyang mensahe, gidayeg ni Nafarrete si Reyeg sa iyang kapin duha ka tuig nga pagserbisyo sugod niadtong Abril 2024, ilabi na sa pagpalig-on sa seguridad sa Visayas, pagpakig-batok sa komunistang terorista, ug paghatag og paspas nga disaster response sa linog ug bagyo.
Masaligon si Nafarrete nga mapadayon ni Burgonio ang maong kalampusan. / AYB