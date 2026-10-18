Bag-ong wastewater treatment facility, gisulayan sa Lapu-Lapu

Moabot sa 50,000 ka litro sa hugaw nga tubig (wastewater) ang mahimong iproseso matag adlaw gamit ang usa ka bag-ong sistema nga gisulayan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Gipahibawo sa Department of Science and Technology (DOST) 7 pinaagi sa usa ka press statement nga ang bag-ong pasilidad alang sa pagproseso sa hugaw nga tubig sa Dakbayan sa Lapu-Lapu naggamit og "membrane bioreactor" (MBR) system nga gihimo sa Korea. Kini nga sistema makaproseso og hangtod 50,000 ka litro sa hugaw nga tubig matag adlaw ug nahimutang sulod sa usa ka 40-ka-tiil nga container.
Ang teknolohiya naghiusa sa biological treatment ug fine membrane filtration aron tangtangon ang mga hugaw gikan sa tubig una kini ipagawas.
Gisusi usab ang posibilidad nga magamit pag-usab ang naproseso nga tubig alang sa ubang mga katuyoan, sama sa irigasyon.
Sukwahi sa naandang mga pasilidad nga magkinahanglan og daghang mga istruktura, ang mga sangkap sa pagproseso niini nga sistema nahimutang sulod sa usa ka 40-ka-tiil nga container. Tungod niini, haom kini alang sa mga hotel, resort, ug uban pang mga establisemento nga limitado ang espasyo.
Ang maong sistema gipakita atol sa completion ceremony ug technical seminar alang sa "Containerized MBR Wastewater Treatment Demonstration Plant" nga adunay kapasidad nga 50 cubic meters matag adlaw niadtong Oktubre 14, 2026, sa Dakbayan sa Sugbo.
Kini nga proyekto usa ka panag-uban tali sa DOST 7, ang South Korean technology developer nga HifilM Inc., Suki Trading Corp./Vic Metal Fabrication and Environmental Services Inc., ug ang Korea Environmental Professional Engineers Association. / DPC