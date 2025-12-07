Bag-ong water system sa Brgy. Naalad, paglaom sa komunidad

Dugay na nga gipangandoy sa mga residente sa Barangay Naalad, Dakbayan sa Naga, Probinsiya sa Sugbo, ang kasaligan ug limpyo nga suplay sa tubig. Karon, usa ka bag-ong water drilling project ang naghatag og paglaom nga masulbad ang ilang dugay na nga problema.
Sa kabukirang bahin sa maong barangay, dugay na nga nag-antos ang mga lumolupyo sa kakuwang sa tubig.
Ang problema dili na bag-o tungod kay kining mga suliran sa kakulang sa tubig nagusgod pa sa ilang mga ginikanan ug apohan.
Sukad pa kaniadto, ang mga residente nagsalig lamang sa gagmay nga tabay ug mga busay nga nag-awas gikan sa lasang. Apan dili kini igo para sa komunidad, ilabina kon ting-init ug halos mahurot ang suplay sa tubig.
Daghan sa mga residente ang nakasinati og kalisod sa matag-adlaw diin kinahanglan nilang maglinya sa dili pa mosidlak ang adlaw aron makakuha og tubig.
Ang pagbitbit sa bug-at nga timba gikan sa layong dapit usa na lang ka ordinaryong panghitabo sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi.
Ang kakulang sa limpyo nga tubig nakaapekto sa panginahanglan sa panimalay ug kalimpyo sa komunidad diin dugay na kini nga problema nga nanginahanglan og tinuod nga solusyon.
Niadtong Septiyembre 9, 2025, usa ka bag-ong paglaom ang niabot alang sa Naalad.
Opisyal nga gisugdan ang water drilling system sa barangay, usa ka dugay nang gipaabot nga proyekto nga gipundohan sa Local Government Unit (LGU) ug gipangunahan mismo sa barangay kapitan sa maong dapit kinsa maoy naningkamot nga masolusyunan ang dugay na nga problema sa tubig.
Sa unang testing, dakong kalipay sa mga residente sa kusog nga pag-agas sa tubig nga usa ka timailhan nga nagsugod na gyud ang solusyon sa ilang dugay na nga problema.
Ang proyekto nagpasalig og kasaligan ug limpyo nga suplay sa tubig alang sa komunidad ug gilauman nga makompleto pag-abot sa Enero 2026.
Samtang gitrabaho pa ang pagtukod sa solar power system nga maoy mopaandar sa operasyon sa tibuok proyekto, nagpadayon ang paglaom sa mga taga Naalad.
Usa ka residente ang nipamatuod sa dako nilang kalipay sa bag-ong suplay sa tubig.
Para sa kadaghanan, dako kini og tabang sa ilang panginahanglan sa tubig ug sa kahimtang sa panginabuhian sa barangay.
Ang proyekto nagpakita usab sa kamahinungdanon sa kolaborasyon ug suporta sa komunidad aron masulbad ang dugay na nga problema.
Ang pag-abot sa bag-ong water system usa ka timaan sa pag-uswag ug paglaom alang sa Barangay Naalad ug naghatag og inspirasyon nga pinaagi sa panaghiusa, mas daghang komunidad ang makabenepisyo sa tinuod nga solusyon sa ilang panginahanglan. / Sinulat ni Sheryn Mae C. Sinoy, UV BA-Communication student