Bagaheng gibilin sa U.S. Consular Office nakapaukay sa mga kawani

Naukay ang mga empleyado sa usa ka dakong hotel sa Barangay Lahug, Cebu City, human adunay usa ka maleta nga gibilin sa atubangan sa Consular Agency of the United States of America alas 8:00 sa buntag niadtong Huwebes, Mayo 21, 2026.
Matod ni Police Major Eric Gingoyon, hepe sa Mabolo Police Station, nga nakadawat sila og tawag gikan sa security guard sa maong establisemento nga nagpahibawo nga adunay kadudahang maleta nga gibiyaan sa atubangan sa U.S. Consular Office.
Una kining namatikdan alas 6:27 sa buntag.
Nagtuo ang mga kawani nga mobalikan ra ang tag-iya, apan sa dihang nilabay ang kapin usa ka oras nga wala gihapon kini kuhaa, ilang gitawagan ang kapulisan.
Dali nga niresponde ang Mabolo Police Station ug nakig-coordinate dayon sa Regional Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit (Recu) 7 aron masusi ang maong bagahe.
Niduol ang mga sakop sa Recu 7 uban ang ilang sniffing dogs ug ilang gisusi ang sulod sa maleta.
Nasuta nga mga sinina lamang ang sulod niini ug walay bisan unsang delikadong butang.
Nasayran dayon nga ang tag-iya sa maong maleta usa ka American national nga una nang nibisita sa maong consular office.
“Pag-abot sa taga-EOD, naa na usab didto ang owner nga usa ka foreign national. Sa ilang pagsusi sa bagahe, wala man kini sulod nga IED o unsa pa mang delikadong butang. Mao man gyud na ang atong standard security procedure kon adunay unattended baggage. Dili gyud ta mahimong kompyansa,” matod ni Gingoyon.
Dugang niya, dugay na nga nagpuyo sa Dakbayan sa Sugbo ang langyaw ug kanunay nga moadto sa U.S. Consular Office aron mangayo og tabang.
Giingong nagpakilimos sab kini sulod sa IT Park ug bisan kinsa na lamang ang iyang pangayuan tungod kay wala na siyay kapuy-an.
Nagpasalamat ang Mabolo Police Station sa management sa maong hotel tungod sa ilang dali nga pag-report sa insidente nga nakatabang aron masusi dayon.
Giawhag sab nila ang publiko nga dili magpasagad og bilin sa ilang mga personal nga gamit sa pampublikong lugar aron malikayan ang kahadlok ug kalibog sa komunidad. / AYB