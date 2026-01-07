Bagger mibulsa sa 1 ka box nga condom, sikop

Prisohan ang gipadulngan sa 23-anyos nga bagger human nasakpa'ng nanguha og condom sa supermarket sa mall nga iyang gitrabahuan sa North Reclamation Area, Barangay Mabolo niadtong Martes sa gabii, Enero 6, 2026.
Ang nasakpan giila nga si alyas Jay, molupyo sa Panagdait, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo.
Human sa iyang duty sa mall, paingon na unta mogawas si Jay apan girekisa siya sa guwardiya isip kabahin sa ilang protocol sa mga trabahante.
Dinhi na nakuha gikan sa iyang bulsa ang usa ka pakete sa Durex Fetherlite condom nga nagkantidad og P387.75.
Napalgan nga wala kini mabayri sa cashier hinungdan nga gidala dayon siya sa Mabolo Police Station.
Giangkon ni Jay ang iyang nabuhat.
Matod niya, nakuryoso lang siya kay wala pa gyud siya kasuway og gamit niini ug gusto unta niya nga mosulay.
Gikuha niya ang maong kahon sa pagtuo nga dili na kini mabaligya tungod kay karaan na kini tan-awon ug hapit na mabuslot.
Bisan pa man sa iyang pagpangayo og pasaylo, determinado ang representante sa mall nga pasakahan siya og kaso.
Sumala sa kompanya, dili nila i-tolerate ang bisan unsang porma sa kawat, gamay man o dako, tungod kay giabusohan sa empleyado ang ilang pagsalig. /