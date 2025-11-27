Bagitong polis naunay sa iyang armas, angol

Usa ka bagitong polis nga taga Dakbayan sa Toledo ang naangol human aksidente nga nibuto ang iyang service firearms alas 6:50 sa gabii, Miyerkules Nobiyembre 26, 2025, sa sulod sa iyang boarding house sa Sityo Gahad, Barangay Poblacion, Lungsod sa Sibonga.
Ang biktima nga gidala sa Deiparine Community Hospital usa ka 29-anyos nga police patrolman nga nadestino sa Regional Mobile Force Battalion (RMFB) 7, Camp Ceperino Genovia sa Barangay Bahay, Lungsod sa Sibonga.
Sa imbestigasyon sa Sibonga Municipal Police Station, nasayran base sa pamahayag sa classmate sa biktima nga samtang naa sa sulod sa iyang boarding house ang biktima nangandam sa iyang deployment sa Cebu Police Provincial Office kalit lang duna siyay nadungog nga sipa nga buto sa armas
Human niini, iyang nakit-an ang iyang classmate nga nigawas sa kwarto nga nagkadugo na ug nangayo og pakitabang.
Dinhi nasayran nga samtang padulong na unta isuksok sa hawak sa biktima ang iyang 9MM nga armas, kalit kini nga nibuto ug naigo ang iyang tiyan. Dali nga gidala ang biktimang polis sa mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Deiparine Community Hospital aron maatiman sa mga doktor.
Ang RMFB 7 nilusad na sa ilang kaugalingon nga imbestigasyon uban sa Sibonga Municipal Police Station kalabot sa maong insidente. / AYB