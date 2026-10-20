Bagulbagol sa tanod nahiwa

Maayong pagkagisi sa bagulbagol, pagkasamad sa dunggan ug wala nga abaga sa barangay tanod sa dihang gihapsan og sanggot sa iyang silingan niadtong alas 5:30 sa hapon Lunes, Oktubre 19, 2026, sa Sityo Lutak, Barangay Tinabyonan, Lungsod sa Catmon.
Ang biktima giila nga si Ciriaco Colonia alyas Akoy, 58, samtang ang suspek nga si Ruben Colipano, 44, silingan sa biktima gitanggong sa Catmon Police Station samtang nag-atubang sa kasong frustrated homicide.
Sa imbestigayon ni Police Master Sgt. Ronald Anoche, sa Catmon Police Station nga ang suspek gikasab-an sa biktima, tungod kay sa panahon nga moagi sa iyang panimalay nga magmotorsiklo.
Giingong kusog kaayong makadagan ug saba kaayo ang motor niini ug matod pa gikasuko kini sa suspek, dayong nagkalalis ang duruha.
Atol sa ilang komosyon, ang suspek nibunot sa gidalang sanggot dayon tigbas sa ulo, walang bahin sa abaga, ingon man giabis ang dungan sa biktima.
Dali ra sab nadakpan sa mga suspek samtang ang tanod gidala sa ospital. / GPL