Bagulbol sa usa ka Bantayanon

Sa usa ka gamay nga munisipyo sama sa Bantayan, ang mga estudyante nag-agad sa mga programa sa scholarship sa gobiyerno. Dili tungod kay gusto mi og espesyal nga pagtagad, apan tungod kay mahal ang edukasyon, ug alang sa kadaghanan kanamo, kini ra ang paagi aron kami makapadayon.
Nadawat namo ang among pundo sa scholarship, apan ang kantidad nga gihatag kalit nga nadoble.
Apan imbes opisyal nga sulbaron ang problema pinaagi sa hustong mga agianan, ang pangulo sa departamento sa scholarship niadtong panahona niingon nga i-encash ang sobra nga kantidad ug ipadala kini og balik pinaagi sa banko o GCash account nga giingong iya sa laing scholar.
Tungod sa pagtahod sa awtoridad ug kahadlok nga magkomplikado ang mga butang, nisunod kami. Nagsalig mi sa sistema. Nagsalig mi sa tawo nga nagdumala.
Sa ulahi, nadiskobrehan namo ang tinuod: ang account nga among gipadad-an og kuwarta dili iya sa usa ka scholar. Iya kadto sa usa ka tawo nga personal nga konektado sa maong opisyal.
Ang dugang nga salapi wa mobalik sa pundo sa scholarship.
Ang labaw pa nga sakit mao nga imbes sulbaron ang tinuod nga problema—ang sayop nga paggamit sa pundo ug pag-abuso sa gahom. Ingon og nasuko sila sa mga affidavit diin atong gisulti lang ang tinuod nga nahitabo.
Sa gamay nga isla sama sa Bantayan, dako kaayo og kahulogan ang dungog ug gahom. Apan ang gahom dili angay gamiton sa pagpahilom sa kamatuoran.
Kini kinahanglan gamiton aron mapanalipdan ang katawhan, ilabina ang mga batan-on nga gusto lang makahuman sa ilang pagtuon ug makaangkon og maayong kinabuhi.
Ang mga programa sa scholarship gihimo aron sa pag-alsa sa mga estudyante, dili aron himuong himan sa korapsiyon.
Dili kami mangayo og espesyal nga pagtratar. Nangayo mi og pagpanubag.