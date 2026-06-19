Bagyo lagmit mosulod sa PAR karong adlawa

Ang low pressure area (LPA) gawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR) nahimo nang usa ka tropical depression, matud sa weather bureau niadtong Biyernes, Hunyo 19, 2026.
Matud sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), gilauman nga mosulod ang bagyo sa PAR karong adlawa, Hunyo 20.
Kon makasulod na kini sa PAR, panganlan kini og “Francisco.”
Gibutyag sa Pagasa nga ang bagyo magdala og kusog nga hangin nga moabot sa 55 kilometro matag takna (kph) duol sa tunga, ug adunay paghuros nga moabot ngadto sa 70 kph.
Nakit-an kini sa gilay-on nga 2,085 kilometro sidlakan sa Eastern Visayas alas 4:00 sa kaadlawon, samtang naglihok kasadpan sa gikusgon nga 15 kph.
Gitug-an sa Pagasa ang posibilidad nga nahimo nang tropical storm ang bagyo niadtong Biyernes, ug padayon kining mokusog pa ngadto sa kategoriya nga typhoon inig abot sa Dominggo.
Bisan pa man nga gamay ra ang tsansa nga moigo kini sa yuta (landfall), gipahayag sa Pagasa nga dili gihapon isalikway ang posibilidad nga iisa ang wind signal no. 1 sa mga sidlakang bahin sa amihanang Luzon.
Gidugang sa Pagasa nga dili kaayo direktang makaapekto ang bagyo sa dagan sa panahon ug sa kadagatan sa nasod sulod sa mosunod nga tulo ka adlaw.
Apan, posible kining mahimong hinungdan sa pagbalik sa habagat sa adlawng Dominggo. / PNA