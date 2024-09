Bagyong ‘Enteng’ mi-landfall

Ang sentro sa tropical storm 'Enteng' niigo sa kayutaan sa Casiguran, Aurora, sa alas 2 sa hapon, Lunes, Septiyembre 2, 2024, base sa advirory sa Pagasa Weather Bureau.

Dugang sa Pagasa, si Enteng dunay maximum sustained winds nga 85 kilometers per hour duol sa sentro. Sa usa ka situational report, ang National Disaster Risk Reduction Management Council (NDRRMC) nagkanayon nga 10 ka mga indibidwal sa Central Visayas (CV) resulta sa dautang pa­nahon.

Samtang gikataho nga 14 ka pamilya o 63 ka indibidwal sa tulo ka barangay sa CV ang apektado.

Gi-report usab sa ahensya ang duha ka nahugno nga istruktura sa CV, gikan sa dakbayan sa Sugbo partikular sa Barangay San Jose, Brgy. Tisa, ug Brgy. Banilad sa dakbayan sa Sugbo.

Samtang, ang NDRRMC nagkanayon nga 14 ka mga seaport sa Calarazon ug Bicol regions ang non-operational tungod sa dili maayo nga panahon diin adunay 739 ka mga pasahero, 282 ka rolling cargoes, 22 ka mga barko, ug upat ka motorbanca ang na-stranded. Sa Metro Manila, gikansela sa Malacañang ang mga klase sa tanan nga publiko ug pribado nga mga eskuylahan ingon man ang pagtrabaho sa mga kawani sa gobyerno tungod sa kusog nga pag-ulan, nga gilauman nga hinungdan sa pagbaha sa mga komunidad.

Alas 8 sa buntag, ang tropical cyclone wind signal (TCWS) no. 2 giisa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa amihanang-sidlakang bahin sa Camarines Norte, amihanang-sidlakang bahin sa Camarines Sur, Babuyan Islands, silangang bahin sa Isabela, amihanang bahin sa Aurora, amihanang bahin sa Apayao, ug sidlakang bahin sa Kalinga (Rizal).

Ubos sa TCWS No. 1 mao ang Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, eastern portion of Pangasinan, Abra ug rest of Apayao, Kalinga, Ifugao, Benguet, rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, eastern portion of Pampanga (Candaba), eastern portion sa Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, eastern portion sa Batangas, Quezon, Marinduque, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, ug northern portion sa Masbate. / TPM / SunStar Philippines