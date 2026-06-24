Bagyong Gardo gilauman’g mosulod sa PAR sa Biyernes

Gilauman nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR) karong Biyernes, Hunyo 26, 2026. ang Bagyong Higos (Tropical Storm Higos) ug tagaan kini og lokal nga ngalan nga Gardo, sumala sa weather bureau.
Ang Bagyong Higos nahimutang sa distansya nga 2,120 km sidlakan sa Central Luzon sa alas 10:00 sa buntag sa Miyerkules, Hunyo 24. Kini naglihok sa kasadpan-amihanang-kasadpan (west-northwest) sa gikusgon nga 20 kilometros matag oras (kph).
Ang maong bagyo adunay labing kusog nga hangin nga moabot sa 65 kph duol sa tunga, ug huros sa hangin nga moabot ngadto sa 80 kph.
Sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), ang Higos magpabiling layo sa yuta ug wala gilauman nga direktang makaapekto sa dagan sa panahon ug sa kahimtang sa kadagatan.
Gilauman usab nga magpabilin kini isip usa ka tropical storm, apan wala gisalikway ang posibilidad nga mamahimo kining usa ka severe tropical storm.
Samtang, nagpadayon nga nihinay ang Bagyong Francisco, nga adunay labing kusog nga hangin nga 140 kph duol sa tunga, ug huros sa hangin nga moabot sa 170 kph.
Ulahing namatikdan ang Bagyong Francisco sa gilay-ong 295 km sidlakan amihanang-sidlakan sa Basco, Batanes, ug naglihok paamihanan (northward) sa gikusgon nga 10 kph.
Matod sa Pagasa, ang Francisco nagpahinabo og kusog nga ulan sa tibuok Batanes ug Cagayan, samtang ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan ug Antique makasinati usab og kusog nga ulan tungod sa habagat.
Nagpabilin gihapon ang gale warning (pasidaan sa dagkung bawod) sa amihanan ug sidlakang kadagatan sa Northern Luzon, dugang pa sa buhatan. / PNA