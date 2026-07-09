Bagyong Inday mihinay

Nihuyang ang Bagyong Inday (international name: Bavi) niadtong Huwebes sa buntag, Hulyo 9, 2026, apan nagpabilin kini nga usa ka kusog nga bagyo samtang naglihok paingon sa amihanang-kasadpan ibabaw sa Dagat Pilipinas.
Sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), sa ilang 11 am bulletin, ang sentro sa mata sa bagyo gibanabana nga anaa sa 865 kilometros sidlakan sa Northern Luzon sa alas 10 sa buntag.
Nagdala kini og gikusgon sa hangin nga moabot sa 165 kilometros matag oras (km/h), ug huros nga moabot ngadto sa 205 km/h, samtang naglihok kini paingon sa amihanang-kasadpan sa gikusgon nga 15 km/h.
Gipailawom sa Pagasa ang Batanes ubos sa Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) No. 2, sa kusog nga hangin nga gikan sa 62 hangtod 88 km/h sulod sa sunod nga 24 oras.
Kining maong gikusgon magdala og gamay ngadto sa kasarangan nga hulga sa kinabuhi ug kabtangan.
Ang TCWS No. 1 nagpabilin nga gipatuman sa mosunod nga mga dapit:
Cagayan, lakip ang Babuyan Islands
Isabela
Amihanang-sidlakang bahin sa Quirino
Apayao
Amihanang bahin sa Abra
Kalinga
Sidlakang bahin sa Mountain Province
Sidlakang bahin sa Ifugao
Ilocos Norte
Amihanang bahin sa Aurora
Amihanan ug sentral nga mga bahin sa Catanduanes
Ang mga dapit nga ubos sa Signal No. 1 makasinati og kusog nga hangin nga 39 hangtod 61 km/h nga mahimong moresulta og gamay ra nga kadaot.
Bisan sa gawas sa mga dapit nga ubos sa mga signal sa bagyo, nagpasidaan ang Pagasa nga ang gipakusog nga habagat, uban sa gawas nga sirkulasyon ni Inday, magpadayon sa pagdala og kusog ngadto sa mag-unos nga huros sa hangin sa dakong bahin sa nasod gikan sa Huwebes hangtod sa Sabado, Hulyo 11, ilabi na sa mga baybayon ug kabukiran nga naigo sa hangin. / TPM, SunStar Philippines