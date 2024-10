Bagyong 'Leon' naghulga karon human ni 'Kristine'

Ang Cagayan Valley ug ang amihanan-sidlakang bahin sa Bicol Region mahimong gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa Dominggo sa gabii, Oktubre 27 o karong adlawa, Lunes, Oktubre 28, 2024.

Kini tungod sa tropical storm Leon (Kong-rey) nga nag-irog paingon sa kasadpang ibabaw sa Philippine Sea, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nagkanayon sa Dominggo, Oktubre 27.

Ang weather bureau nii­ngon nga alas 10 sa buntag, si Leon nasigpatan sa 1,075 kilometros silangan sa Central Luzon nga adunay kusog nga hangin nga 65 kilometro matag oras (km/h) duol sa sentro, paghuros hangtod sa 80 km/h, ug central pressure sa 994 hPa. Si Leon naglihok pakasadpan sa 30 km/h.

“Depending on how close it will be during its north northwestward movement over the Philippine Sea, the outer rainbands of Leon may affect extreme northern Luzon,” matod sa Pagasa.

Ang Pagasa nagkanayon nga ang bagyong Leon gipaabot nga anam-anam nga mokusog sa mosunod nga 24 oras ug mahimong moabot sa severe tropical storm category sa Lunes, Oktubre 28, ug typhoon category sa Martes, Oktubre 29.

Hinuon, gibanabana nga magpabiling layo sa landmass sa Pilipinas ug mahimong moagi duol kaayo o mo-landfall sa habagatan-kasadpang bahin sa Ryukyu Islands sa nasod sa Japan. / SunStar Philippines