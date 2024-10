Bagyong 'Leon' naghulga sa Luzon

Si "Leon' maoy ika-12 nga tropical cyclone nga nakasulod sa Philippine area of ​​responsibility (PAR) ug nikusog na ngadto sa usa ka grabeng tropikal nga bagyo, sumala sa state weather bureau niadtong Lunes, Oktubre 28, 2024.

Alas 10 sa buntag sa Lunes, ang sentro sa Leon nahimutang sa 735 kilometro silangan sa Casiguran, Aurora o 780 kilometro silangan sa Echague, Isabela, dala ang kusog nga hangin nga 95 kilometros matag oras (km/h), paghuros hangtod sa 115 kilometros matag oras, ug central pressure nga 985 hPa.

Ang Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) Number 1 giisa sa pipila ka mga lugar sa Luzon, lakip ang Batanes, Cagayan lakip ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, ang silangang bahin sa Mountain Province (Natonin, Paracelis), silangang bahin bahin sa Ifugao (Aguinaldo, Alfonso Lista), silangang bahin sa Quirino (Maddela), amihanang bahin sa Aurora (Dilasag, Casiguran, Dinalungan), ug amihanang bahin sa Catanduanes (Pandan, Bagamanoc, Panganiban, Viga, Gigmoto).

Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) niingon nga ang mga signal sa hangin nagpasidaan sa publiko sa kinatibuk-ang hulga sa hangin sa usa ka lugar tungod sa tropical cyclone.

“Local winds may be slightly stronger/enhanced in coastal and mountainous areas exposed to winds. Winds are less strong in areas sheltered from the prevailing wind direction,” matod sa Pagasa.

Gidugang niini nga ang labing gamay ngadto sa ginagmay nga mga epekto gikan sa kusog nga hangin posible sulod sa bisan asa sa mga lugar ubos sa TCWS 1.

Nipasidaan usab ang Pagasa nga ang labing taas nga signal sa hangin nga mahimong ipataas sa panahon nga mahitabo ang Leon mao ang TCWS 3 o 4, ilabi na sa extreme northern Luzon.

Sa ilang advisory, ang weather bureau miingon nga ang hangin nga mopaingon sa sirkulasyon sa Leon magdala og gusty condition (kusog ngadto sa gale-force) sa mosunod nga mga dapit (ilabi na sa coastal ug upland areas nga naladlad sa hangin):

• Oktubre 28: Batangas, kadaghanan sa Mimaropa, kadaghanan sa Bicol Region, Visayas, kadaghanan sa Northern Mindanao, ug ka­daghanan sa Caraga Region.

• Oktubre 29: Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, ug Camiguin.

• Oktubre 30: Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, ug Northern Samar.

Usa ka gale warning ang ipataas sa amihanan ug silangang mga baybayon sa amihanang Luzon Lunes sa hapon, matod sa Pagasa.

Gidugang niini nga base sa iyang forecast, ang Leon mobalhin sa kasadpan amihanan-kasadpan paingon sa Lunes hangtod Martes sa buntag (Oktubre 29), dayon moliko sa amihanan-kasadpan hangtod nga mo-landfall sa sidlakang baybayon sa Taiwan sa Huwebes (Oktubre 31) sa gabii o Biyernes (Nobyembre 1) sayo sa buntag .

Human makatabok sa landmass sa Taiwan, moliko dayon si Leon sa amihanang silangan paingon sa silangan sa China Sea ug mogawas sa Philippine area of ​​responsibility sa Biyernes sa buntag o hapon, dugang sa Pagasa.

Wala gisalikway sa Pagasa ang posibilidad sa dugang nga pagbalhin sa kasadpan sa track forecast sa Leon, apan gipasiugda nga kini naa sa mga limitasyon sa forecast nga pagsalig sa cone. / LMY