Bagyong ‘Nika’ migawas; ‘Ofel’ misulod sa PAR

Samtang ang severe tropical storm ‘Nika’ nigawas sa Philippine area of responsibility (PAR), apan ang tropical storm nga ‘Ofel’ mikusog ug naglihok sa amihanan-kasadpan sa kadagatan sa Pilipinas.

Sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), si Nika nigawas sa PAR sa Martes sa hapon, Nobiyembre 12, apan si Ofel nisulod sa PAR sa kaadlawon niadtong Martes, Nobyembre 12.

Ang Pagasa nagkanayon nga ang tropical cyclone wind sigal (TCWS) 1 giisa sa Cagayan Valley sa gabii sa Martes, o sayo sa buntag sa Miyerkules, Nobiyembre 13.

"The highest wind signal which may be hoisted during the occurrence of Ofel is Wind Signal No. 4," dugang sa Pagasa.

Gibanabana nga magdala si Ofel og kusog ngadto sa kusog nga unos sa mosunod nga mga dapit (ilabi na sa kabaybayonan ug kabukiran nga dayag sa hangin):

* Nobiyembre 13 (Miyerkules): Catanduanes

* Nobyembre 14 (Huwebes): Batanes, Quezon lakip ang Polillo Islands, Camarines Norte, ug ang amihanang bahin sa Camarines Sur ug Catanduanes

* Nobiyembre 15 (Biyernes): Isabela ug ang amihanang bahin sa Aurora

Gibanabana nga mo-landfall si Ofel sa amihanan o Central Luzon sa Huwebes sa hapon o gabii.

"This tropical cyclone is forecast to steadily intensify in the next three days and reach typhoon category tomorrow (November 13) evening or Thursday early morning. Ofel may reach its peak intensity prior to landfall," dugang sa Pagasa.

Ang Pagasa niingon nga ang Nika, alas 10 sa buntag, Martes, Nobiyembre 12, 2024, nasigpatan sa gilay-on nga 225 kilometros kasadpan amihanan-kasadpan sa Laoag City, Ilocos Norte, o 315 kilometros kasadpan sa Calayan, Cagayan. / TPM / SunStar Philippines