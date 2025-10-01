Bagyo’ng Paolo gikabalak-an nga mo-landfall sa Isabela

Manila – Paingon na nga mahimong usa ka tropical depression (TD) ang low pressure area (LPA) sa silangan sa Southern Luzon ug ginganlan kini Paolo, matod sa weather bureau ning Miyerkules, Oktubre 1, 2025.
Ang bagyo magdala og maximum sustained winds nga 45 kph. duol sa sentro ug haguros (gustiness) nga moabot hangtod 55 kph.
Katapusan kining nasubay sa 760 km. sa silangan sa Virac, Catanduanes. Sa ilang 11 a.m. bulletin, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nibutyag nga wala’y gipataas nga wind signal ug gibanabanang dili makaapekto si Paolo sa panahon sulod sa sunod nga 24 ka oras.
Gilauman nga magdala si Paolo og ulan ingon man kasarangan ngadto sa kusog nga pagbalod sa kadagatan sa Northern ug Central Luzon sugod karong Biyernes, Oktubre 3.
Naglaom sab ang Pagasa nga moabot si Paolo sa kategoriya nga severe tropical storm ug mag-landfall sa Isabela o amihanang Aurora karong Biyernes.
Sumala sa Pagasa, posibleng mahimo na kining bagyo sa dili pa mag-landfall. / PNA