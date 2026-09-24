Bagyong Queenie nakasulod na sa PAR

Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ang Tropical Storm Surigae ug ginganlan kini og Queenie, sumala sa weather bureau sa ilang bulletin niadtong alas 11 sa buntag sa Huwebes, Septiyembre 24, 2026.
Si Queenie adunay maximum sustained winds nga 75 kph duol sa sentro ug paghuros sa hangin nga moabot sa 90 kph, apan walay wind signal nga gipataas sa bisan unsang bahin sa nasod, matod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).
Ang bagyo katapusang namatikdan sa gilay-on nga 1,310 km. sa sidlakan sa Northern Luzon ug naglihok paingon sa kasadpan-amihanan-kasadpan sa gikusgon nga 35 kph.
Ang gawas nga bahin ug trough sa Queenie magdala og kusog hangtod sa gale-force nga paghuros sa hangin sa Batanes, Babuyan Islands, ug Ilocos Norte.
Matod sa Pagasa, magdala sab ang Queenie og kasarangan nga kahimtang sa kadagatan sa mga baybayon sa Northern Luzon.
Giawhag ang mga operator sa mga gagmay’ng motor banca nga mag-amping samtang naglawig sa kadagatan.
Samtang, gibanabana sa Pagasa nga anam-anam nga mokusog ang Queenie ug moabot sa kategorya nga typhoon sa dili pa moabot ang Dominggo.
Gilauman nga mogawas ang bagyo sa PAR sa Martes sunod semana. / PNA