Bagyong Tino mosulod sa PAR karong adlawa

Gipasidan-an ang mga lumolupyo sa Sugbo ug sa tibuok Central Visayas nga magpabiling alerto ug magsugod sa sayo nga pagpangandam samtang ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) nagpadayon sa pag-monitor sa usa ka tropical depression nga gipaabot nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR).
Sumala ni Weather Specialist Joseph Merlas sa PAGASA, alas 10 sa buntag niadtong Sabado, Nobiyembre 1, 2025, ang tropical depression nahimutang mga 1,375 kilometros sa amihanan-sidlakan sa Mindanao.
Kini naglihok sa kasadpan-amihanang-kasadpan sa gikusgon nga 15 kilometros matag oras.
Posibleng adunay localized thunderstorms ug mubo nga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Bohol ug habagatang Cebu, nga molungtad og usa ngadto sa duha ka oras depende sa kakusog ug paglihok sa thunderstorm.
Karong adlawa, Nobiyembre 2, 2025, gilauman nga mosulod ang tropical depression sa Philippine Area of Responsibility ug pagatawgon kini og “Bagyong Tino,” ang ika-20 nga tropical cyclone nga moapekto sa nasod karong tuiga.
Matod ni Merlas, ang bagyo mahimong usa ka typhoon samtang kini nagkaduol sa yuta.
Gipaabot nga mouna kini og landfall sa CARAGA Region o Eastern Visayas hangtod sa Lunes sa gabii, Nobiyembre 3, ug Martes sa buntag, Nobiyembre 4, 2025.
Pagkahuman sa landfall, ang sistema gilauman nga molatas sa mga bahin sa Central Visayas, nga mahimong maglakip sa Bohol, Cebu, Negros Island, ug Western Visayas area sa dili pa molahos paingon sa Palawan.
Dugang niya nga samtang ang Sugbo ug kasikbit nga mga probinsya mahimong makasinati og kasagaran maayong panahon karong weekend.
Giawhag ang mga molupyo nga magsugod na sa sayo nga pagpangandam.
Nipasidaan ang PAGASA nga sa higayon nga molig-on kini isip usa ka typhoon, si Bagyong Tino mahimong magdala og hangin nga moabot sa 120 ngadto sa 130 kilometros matag oras, ingon man ang kusog nga ulan nga mahimong hinungdan sa pagbaha, landslide, ug posibleng storm surges sa mga dapit sa baybayon.
Giawhag ni Merlas ang mga lumolupyo nga palig-onon ang ilang mga balay, putlon ang mga kahoy nga mahimong matumba panahon sa kusog nga hangin, ug limpyohan ang drainage systems aron malikayan ang pagbaha.
Gipahinumduman usab niya ang mga nagpuyo sa ubos nga dapit ug coastal areas nga magpabiling magmabinantayon, tungod kay mahimong mahitabo ang storm surges sa higayon nga moduol ang bagyo.
Matod sa PAGASA, magpadayon sila sa pag-isyu og regular nga tropical cyclone bulletins ug weather advisories samtang nagkaduol si Bagyong Tino sa nasod. Gitambagan ang mga residente nga mag-monitor sa mga update gikan sa kasaligan nga lokal nga awtoridad ug media outlets alang sa impormasyon sa kaluwasan. / ABC