Bagyong ‘Verbena’ mi-landfall sa Surigao

Ni-landfall ang Tropical Depression ‘Verbena’ sa Bayabas, Surigao del Sur sa ala 1:30 sa hapon niadtong Lunes, Nobiyembre 24, 2025.
Ang Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa ilang Tropical Cyclone Bulletin #5, nagtaho nga ang mga lugar nga ubos sa Wind Signal No. 1 gipaabot nga makasinati og kasarangan ngadto sa gamay nga epekto gikan sa kusog nga hangin.
Sumala sa track forecast, gipaabot nga niagi ang Verbena sa Caraga Region kagahapon sa hapon hangtod sa sayong gabii, ug dayon nilahos kini sa Visayas ug sa amihanang bahin sa Palawan gikan sa Lunes sa gabii hangtod sa Martes sa gabii. Gibanabana nga mogawas ang weather system ibabaw sa West Philippine Sea sa Miyerkules sa buntag, Nobiyembre 26.
Human niadto, moliko kini pakasadpan, moagi sa Amihanan sa Kalayaan Islands, ug mogawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR) sa Huwebes, Nobiyembre 27.
Ang Sugbo makasinati og mga pag-ulan, pag-haguros sa hangin ug pagdagko sa balod sa dagat tungod kay ang weather system lagmit molatas sa Visayas isip tropical depression sa Martes.
Ang probinsiya ug kadagha-nan sa Visayas makasinati og katag-katag ngadto sa kusog nga pag-ulan tungod sa kombinasyon nga epekto sa Verbena ug sa amihan nga mahimong hinungdan sa posible’ng pagbaha o pagdahili sa yuta.
Giawhag sa Pagasa ang mga residente sa tibuok rehiyon nga mangandam sa kusog nga ulan ug kalit nga paghuros sa hangin nga mahimong makamugna og dagkong bawod sa dagat.
Bisan tuod nga ang Cebu gibutang ubos sa Tropical Cyclone Wind Signal no. 1, ang mga dapit nga wala ilawom sa wind signal mahimong makasinati gihapon og ulan ngadto sa kusog nga unos, labi na sa mga baybayon ug taas nga mga dapit. / DPC