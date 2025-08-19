Baha mapundo sa Bulacao tungod sa porma sa yuta

Gipatin-aw sa hepe sa Talisay Traffic Operations and Development Authority (CT-Toda) Jonathan Tumulak nga ang Barangay Bulacao sa Talisay City dali mabahaan tungod sa porma sa yuta nga murag planggana.
Ang ubos nga bahin sa yuta uban sa mga bungtod sa palibot, maoy rason sa pagpundo sa tubig.
Panahon sa kusog nga uwan magbaha gyud ang dalan sa Barangay Bulacao.
Gawas sa pagbaha, gihisgutan sab ni Tumulak ang problema sa trapiko niadtong Lunes, Agusto 18, 2025.
Matod niya ang hinungdan mao ang proyekto sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga wala gi-coordinate og tarong sa ilang buhatan.
Gikakurat nila nga naghuot ang dagan sa trapiko sa Cebu South Coastal Road (CSCR) tungod kay sirado ang duha ka lane atubangan sa international port, bisan og walay gitrabaho sa DPWH pagka Dominggo sa gabii.
Si Mayor Gerard Anthony “Samsam” Gullas nangayo og pasaylo sa publiko ug sa mga motorista sa nasinati nga grabing traffic.
Ang DPWH gimanduan ni Mayor Gullas nga tiwason ang ilang gitrabaho diha sa CSCR.
Ang trapik niadtong Lunes nilungtad og tulo ka oras.
Daghang mga pasahero ug motorista ang nalangan sa ilang eskuwela ug trabaho.
Samtang si John Agbay, weather specialist sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas, nagkanayon nga walay rain gauge o sukdanan sa uwan sa Talisay City.
Ang labing duol nga mga himan nahimutang sa Toledo City, Danao City, Lapu-Lapu City, ug Argao.
Ang mga rain gauge sa Mandaue ug Cebu City nadaot na. / CDF