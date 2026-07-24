Baha, mipabakwit sa mga pamilya sa Liloan

Dili mominos sa 25 ka pamilya ang nakabalik na sa ilang mga balay Biyernes sa buntag, Hulyo 24, 2026, human sila gipabakwit sa hangtod-hawak nga baha sa Barangay Yati, Liloan niadtong Huwebes sa gabii, Hulyo 23.
Kini tungod sa kusog nga uwan gikan sa habagat sa amihanang bahin sa Sugbo.
Ang pangulo sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga si Dennise Pastor nagkanayon nga ang mga pag-uwan nagsugod pa sa sayong bahin sa semana ug nisamot pagkusog niadtong Huwebes sa hapon ug gabii.
Sa Liloan, gibahaan ang Sityo Kamansi ug Sityo Kurva sa Barangay Yati.
Gikompirmar ni Pastor nga ang mga lokal nga disaster responders nagpabakwit og 25 ka pamilya nga gilangkuban sa hapit 113 ka indibidwal ngadto sa Yati Elementary School sa wala pa mohunong ug mohubas ang baha.
“The flooding in Barangay Yati was managed well by the local MDRRMO,” matod niya.
Sa silingang lungsod, ang Consolacion nakasinati sab og kusog nga pag-uwan nga nagpaawas sa Laray River niadtong Huwebes sa gabii.
Ang municipal Public Information Office nitaho nga ang mga lokal nga responders nagpahigayon og clearing operations aron makuha ang mga basura ug sagbot nga nakaali sa agianan sa tubig. Ang mga awtoridad sa Consolacion nagpadala og mga rescue vehicle aron luwas nga makabiyahe ang mga na-stranded nga estudyante gikan sa Nangka National High School ug Consolacion National High School – Laray Extension.
Ang mga opisyal temporaryo sab nga nagsira sa intersection padulong sa Laray para sa mga sakyanan tungod sa nagsaka nga tubig. Ang dautang panahon nakadisturbo sab sa klase sa tibuok rehiyon.
Ang pagsuspenso sa klase gimando niadtong Huwebes sa tulo ka Lungsod sa Bantayan, ang Bantayan, Madridejos, ug Santa Fe.
Nagpadayon ang pagkasuspenso sa Bantayan ug Madridejos niadtong Biyernes.
Giawhag ni Pastor ang publiko sa pag-monitor sa mga weather bulletin gikan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ug sundon ang mga direktiba sa panahon sa kalamidad. / CDF