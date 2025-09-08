Bahaonon nga lugar sa Lapu-Lapu hatagag prayoridad sa 2026 budget

Tungod sa nagbalik-balik nga problema sa baha sa Lapu-Lapu City, si Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan nipahibalo nga walo sa labing bahaan nga mga dapit sa distrito ang hatagan og prayoridad alang sa pag-upgrade ngadto sa dagkong drainage sa 2026 budget.
Si Chan nisaad nga sa dili pa matapos ang iyang termino, iyang sulbaron ang problema sa baha niining mga dapita.
Ang mga dapit nga giila nga bulnerable nahimutang duol sa usa ka gasolinahan sa New Sangi Rd. sa Barangay Pajo; duol sa gasolinahan sa Maximo Patalinghug Jr. Avenue sa Barangay Basak; atubangan sa Cebu Light Industrial Park sa Barangay Basak; daplin sa General Aviation Rd.; Kandingan-Saac Wet Market sa Basak-Kagudoy-Bankal-Buaya Rd.; duol sa The Outlet mall sa M.L. Quezon National Highway sa Barangay Mactan; duol sa ospital sa Humay-Humay Rd.; daplin sa Opon-Airport-Sangi Rd.; ug daplin sa Mactan Electric Company.
Si Chan sa usa ka interbyu niadtong Lunes, Septiyembre 8, 2025, nibutyag nga kining mga bahaan nga dapit naapil sa 2026 budget, uban sa mga plano alang sa drainage projects nga konektado sa mga outfall.
Iyang gihatagan og gibug-aton nga kinahanglan masiguro sa engineering department nga walay drainage system nga matukod nga walay tukma nga outfall.
Siya usab niingon nga unom ka outfall, ang matag usa adunay kaugalingong Sewage Treatment Plant, ang giila sa mga Barangay Bankal, Poblacion, ug Pajo.
Gipahibalo sa Kagamhanan sa Siyudad ang Department of Public Works and Highways nga i-implementar ang usa ka drainage system gamit ang box culverts gumikan kay mas sayon kining mentinahon ug limpyohan.
Gibutyag ni Chan nga ang 2026 budgeting and allocation process nagpaabot pa sa approval.
Samtang wala siya mobutyag sa gibanabana nga kinatibuk-ang kantidad, siya nisaad nga igong pundo ang igahin aron masulbad ang mga isyu sa baha. / DPC