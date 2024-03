Bahay nagpabiling No.1 NBTC HS player

Ang Sugbuanong si Jared Bahay gipanganlan sa National Basketball Training Center (NBTC) isip No. 1 high school player sa sunodsunod nga tuig.

Napabilin si Sacred Heart School-Ateneo de Cebu guard Bahay sa iyang luna sa nationwide rankings sa high school players human niya gidala sa kampiyonato ang Magis Eagles sa Cesafi Season 23.

Gilupig ni Bahay si De La Salle Zobel Kieffer Alas ug NCCA Season 99 juniors Most Valuable Player candidate Amiel Acido sa University of Perpetual Help sa top ranking.

Sila si Alas ug Acido mikuha sa ikaduha ug ikatulo nga luna.

Natupongan ni Bahay ang susamang rekord nga nabuhat ni Kai Sotto, kinsa maoy nag NBTC top player sa 2018 ug 2019.

Pangulohan ni Bahay ang NBTC 24 sa All-Star Game karong Marso 23 sa SM Mall of Asia Arena.

Si Bahay naka-commit na nga moduwa sa Ateneo de Manila sa kolehiyo. / RSC