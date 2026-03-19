Bahin sa CBRT lane ipagamit sa PUJs

Gipanalipdan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang desisyon nga tugotan ang mga modern ug traditional nga jeepney nga mogamit sa pipila ka bahin sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) lanes. Matod niya, gikinahanglan kini nga adjustment tungod sa kakuwang sa mga bus ug sa taas nga paghuwat sa mga sumasakay.
Gipasabot ni Archival nga ang sistema sa CBRT anaa pa sa testing phase.
Sa pagkakaron, 17 pa lang ka bus ang nagbiyahe, hinungdan nga moabot og 10 minutos hangtod sa usa ka oras ang huwat sa mga pasahero.
Daghang driver ang nikuwestiyon nganong naay dedicated lanes apan pipila ra ka bus ang naggamit niini.
Ang pagbiya nga bakante sa maong mga lane makapasamot sa kahuot sa trapiko ug kas og dugang gasolina sa mga sakyanan nga nangatanggong sa dalan.
Nakig-istorya si Archival sa Department of Transportation (DOTr) ug nisugot kini nga himuong temporaryong solusyon ang pagpagamit sa lanes samtang wala pa mahuman ang tibuok sistema.
Ubos sa bag-ong setup, ang mga modern ug traditional nga public utility jeepneys (PUJs) gimanduan na sa paggamit sa inner lanes, lakip na ang bahin sa CBRT corridor.
Apan dunay mas seryoso nga mga lagda.
Ang mga jeepney tugotan lamang nga mokuha ug mopakanaug og pasahero sa mga dapit nga gitagana alang niini.
Gidili na ang pagpasakay sa daplin sa dalan o sa mga informal stops aron bansayon ang mga sumasakay sa saktong disiplina.
Giklaro ni Cebu City Traffic Office (CCTO) head, Raquel Arce nga ang mga taxi dili gihapon tugotan sa CBRT lanes aron malikayan ang kasamok sa operasyon sa mass public transport. Gikompirmar ni Arce nga nagsugod ang implementasyon niadtong Miyerkules, Marso 18, 2026.
Sa iyang Facebook Live, gipasabot niya nga ang mga PUJ dili na mahimong mogamit sa kilid nga bahin sa dalan ug kinahanglan na silang mosubay sa bag-ong traffic scheme.
“MPUJ and TPUJ makaagi na sa BRT Lane as approved sa DOTR Head office. Salamat Mayor Nestor Archival sa pagpaningkamot,” matod ni Arce sa iyang caption.
Bisan pa niini, giangkon sa mayor nga dili pa matawag nga tinuod nga rapid o paspas ang CBRT sa pagkakaron tungod kay kuwang pa ang mga bus ug wala pa mahuman ang Package 2, 3, ug 4 sa imprastraktura.
Hangyo sa kagamhanan ang dugang pailob gikan sa publiko samtang gihashasan pa ang sistema alang sa mas organisadong transportasyon sa dakbayan. / CAV