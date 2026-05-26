Bahin sa CSBT paabangan sa Kapitolyo

Sa nagpadayong pag-ayo sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) gitun-an sab sa Economic Enterprise Council (EEC) nga paabangan ang mga nabakanteng area sulod sa terminal.
Matod ni CSBT Administrator Ahmed Cuizon, ang bakanteng lugar mahimong butangan og mga pasilidad alang sa mga pasaherong nga magpaabot sa ilang biyahe.
“Most likely diha sa segment C which is of course kanang habig duol sa E-mall will be very favorable for mga capsule hotels, mga bed spaces bitaw alang sa mga out of towners nga gusto nga mosakay inig kabuntag unya maabot og gabii anha na lang sila matulog,” matod ni Cuizon niadtong Martes, Mayo 26, 2026.
Sa nasayran, gihawanan ang ikaduhang andana sa CSBT habig sa exit point sa terminal tungod sa himuong renovation.
Kaniadto nahimo kining baligyaanan sa mga pasalubong ug kan-anan sa mga pasahero. Apan subay sa bag-ong pagdumala sa Kapitolyo, nabalhin na sa ubos ang tanang kan-anan ug pasalubong stores.
Una nang gipahibawo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga susihon ang mga paagi nga makaginansya gihapon ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo pinaagi sa pagpaabang sa edipisyo.
Sa laing bahin, gihingusgan sa Cebu North Bus Terminal (CNBT) ug Cebu South Bus Terminal (CSBT) ang ilang seguridad pinaagi sa pagtaod og dugang closed-circuit television (CCTV) cameras, isip pagpangandam sa pag-abli sa klase ilabi na nga modagsa ang mga estudyante.
Dugang nga mga CCTV unit gitaod aron palig-unon ang seguridad ug makita ang mga blind spot, ilabi na sa mga dapit sulod sa duha ka pasilidad.
Kini nga lakang kabahin sa mga paningkamot nga mapauswag ang kaluwasan sa mga pasahero ug mapalambo ang pag-monitor taliwala sa gipaabot nga dagsa sa mga estudyante ug mga matag-adlaw nga sumasakay.
Ang CSBT aduna nay 24 ka CCTV gikan sa 16 kaniadto, samtang ang CNBT nisaka sab ngadto sa 16 gikan sa 10. / Dugang taho ni April Vince, CNU Intern