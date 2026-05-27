Bahin sa dalan A.S. Fortuna sirhan sulod sa 1 ka buwan

Sirhan sa tanang matang sa sakyanan ang duha ka lane sa bahin sa P. Remedio Street sulod sa usa ka buwan nga sugod karon hangtod sa Hulyo 6, 2026.
Kini aron di mabalda ang drainage rehabilitation project sa national government sa tinguha nga masulbad ang pagbaha sa maong dapit.
Matod ni Hyll Retuya, pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team), ang maong closure magsugod sa eskina sa Jollibee (A.S. Fortuna Street) paingon sa unahan sa Oakridge area ug dapit sa SunStar printing office.
Bisan pa man og “partial closure” ang classification sa advisory, dili gyud kini maagian sa mga sakyanan tungod sa mga dagkong makinarya nga mag-operate sa maong dapit.
Ang tanang sakyanan nga mosulod ug mogawas sa maong dapit gi-reroute ngadto sa M.L. Quezon Street, ilabi na sa dalan duol sa Barangay Cabancalan Hall.
Giangkon ni Retuya nga nisuway sila og hangyo sa Oakridge aron unta adto paagion ang mga sakyanan apan gibalibaran ang ilang hangyo uban sa Barangay Banilad.
Hinuon, gipasalig sa Team nga dili ra kaayo makamugna og grabeng kahuot sa trapiko ang maong proyekto tungod kay giisip man nga access road ra ug dili primary thoroughfare ang maong dalan. / ABC