Bahin sa dan sa Brgy. Dobdob, Badian, one lane ray maagian

Usa na lang ka lane ang magamit sa dalan padulong sa Talayong Bridge sa Barangay Dobdob, Lungsod sa Badian human nahugno ang bukid ug ang bahin sa gihimong retaining wall.
Nagpagawas og travel advisory ang Department of Public Works and Highways (DPWH) 7, nga nagpasidaan sa mga motorista nga delikado ug dangog ang maong dalan, ilabi na kon mag-uwan.
Gitambagan sab sa Public Information Office sa Badian ang mga motorista nga temporaryong likayan ang dalan gikan sa Badian Highlands padulong sa Dalaguete tungod sa peligroso nga kahimtang niini.
Girekomendar sa DPWH 7 ang paggamit sa alternatibong rota agi sa Santicon Road padulong sa Dalaguete, ilabi na sa mga four-wheel vehicle.
Ang mga 4x4 nga sakyanan lamang ang gitugotan nga moagi sa apektadong bahin, apan kinahanglang mag-amping pag-ayo ug magtinagsa og agi.
Gidili sab ang mga motorsiklo ug gagmayng sakyanan sa paggamit sa maong dalan tungod sa peligro nga landslide o maaksidente.
Gipahinumdoman sa mga awtoridad ang tanang motorista nga segurohon ang kaluwasan sa pagbiyahe. /