Bahin sa drugas gauna’ng kaso sa Mandaue City Jail

Kalapasan sa illegal nga drugas mao gihapon ang labing taas nga kaso sa persons deprived of liberty (PDLs) sa Mandaue City Jail (MCJ), ilabi na sa male dormitory.

Mao kini ang gibutyag ni Jona­than Baltar, superintendent sa male dormitory sa MCJ, nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Pebrero 23, 2024.

Matod ni Baltar, ang mga kombiksyon sa mga kalapasan sa Republic Act (RA) 9165, nailhan usab nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, nagpabilin nga nag-unang hinungdan sa pagkabilanggo sa 2022 ug 2023, base sa ilang pinakaulahing datos.

Sigon niya nga sunod sa listahan mao kadtong napamatud-ang sad-an sa illegal nga sugal, partikular na ang mga paglapas sa Philippine Gambling Law o RA 9287 (as amended by Presidential Decree PD 1602), theft or robbery, violations of RA 10591 or the Comprehensive Firearms ug Ammunition Regulation Act, mga paglapas sa election gun ban, ug mga buhat sa ka­law-ay o pagpanglugos.

MIUS-OS

Hinuon, siya niingon nga nius-os gyud ang ihap sa kaso sa drugas sa dakbayan sa Mandaue sa miaging duha ka tuig.

Sa 2022, adunay 521 nga nakonbikto sa illegal nga droga, samtang sa 2023, ang ihap mikunhod ngadto sa 372.

Gidugang ni Baltar nga kini nga pagkunhod mahimong tungod sa padayon nga drug rehabilitation niadtong mga PDL nga nakonbikto sa drugas.

Samtang niadtong 2023, dunay 109 sa 127 ka mga piniriso sa female dormitory ang nag-atubang og kaso sa druga.

Sa Pebrero 2024, sa 1,516 ka mga piniriso nga na-host sa MCJ male dormitory, 16 lang niini ang nalambigit sa kaso sa illegal nga drugas.

LIVELIHOOD

Aron madasig ang mga kanhi tiggamitan ug pusher sa illegal nga drugas sa paglikay sa maong mga kalihokan, ang Mandaue City Government nilusad sa Livelihood Assistance for Recovering People Who Used Drugs (PWUD) initiative niadtong Martes, Pebrero 20, 2024.

Mokabat sa 141 ka mga indibidwal nga nagamit kaniadto ug nakahuman sa ilang rehabilitation program, ug nagpabiling aktibo sa ilang aftercare program, nahatagan og livelihood assistance nga P5,000.

Sila ang nagsilbi nga unang batch sa mga benepisyaryo sa maong programa.

Pipila sa mga nakadawat, apil sila si Alyas Dako ug Jeric (dili tinuod nga ngalan), nipaambit nga nagplano sila nga gamiton ang kuwarta nga ilang nadawat aron masuportahan ang mga panginahanglanon sa ilang mga pamilya ug magsugod og negosyo.

SAAD NI CORTES

Atol sa Livelihood Assistance Program payout niadtong Martes, si Mandaue Mayor Jonas Cortes nihatag og pakigpulong diin iyang gitumbok nga ang Siyudad nagplano nga mohatag og dugang P5,000 aron madasig ang mga nakadawat nga dili na mobalik sa ilang illegal nga kalihokan sa drugas.

Ang pangulo sa Mandaue City Substance Abuse Prevention Office (MCSAPO) ug usa ka action officer sa Mandaue City Anti-Drug Abuse Council (MCADAC), Ebenezer “Ben” Manzano, niingon nga kini nga mga benepisyaryo gisusi sa City of Mandaue City Social Services (CSWS) sa wala pa makadawat sa hinabang.

Usa sa mga major nga criteria sa assessment naglakip sa maa­yong standing sa PWUD atol sa ilang aftercare program.

Buot ipasabot nga dili na sila angay ilhon nga nibalik sa ilang kanhing kalihokan sa illegal nga drugas ug aduna untay mamatikdan nga kau­saban sa komunidad.

SERTIPIKO

Matod ni Manzano, makada­wat og sertipiko ang mga maka-recover sa drug addiction nga makahuman sa rehabilitation program.

Kining maong sertipiko mahimong magamit sa pag-aplay sa bisan unsang trabaho nga ilang kuwalipikado, apil na ang mga posisyon sulod sa Mandaue City Government.

Samtang wala makahatag og espisipikong numero si Manzano, iyang gitumbok nga naka-hire na ang Siyudad og pipila ka mga recovering PWUD applicants.