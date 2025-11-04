Bahin sa liderato tinguha sa Elasto Painters

Mga duwa karon:
5:15 pm- Blackwater batok Titan Ultra
7:30 pm- Rain or Shine batok Phoenix
Mosuway pagkuha og bahin sa liderato ang Rain or Shine Elasto Painters sa ilang pagpakigsangka sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa main game karong Miyerkules sa gabii, Nobiyembre 5, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Kon modaog ang Elasto Painters, hayan makapatong sila sa ibabaw kauban ang TNT Tropang 5G ug Magnolia Chicken Timplados nga pulos naggunit og 5-1 nga rekord.
Malipayon man tuod si Elasto Painters coach Yeng Guiao nga nakahakot sila og upat ka daog sa nag-una nilang lima ka duwa, apan iyang gitataw nga kinahanglang mas maayo pa nga duwa ang ilang ipagawas hilabi na kay parehong tapsing ug sagol suwerte ang ilang kadaugan batok sa Meralco Bolts, 96-95, ug Titan Ultra Giant Risers, 112-111.
“We cannot win close games every time. If we rely on breaks or we rely on getting lucky, there will be a day that luck won’t be on our side,” pasabot ni Guiao nga napatik sa www.pba.ph.
Batok sa Fuel Masters nga adunay 1-4 nga rekord, dili ikalimod nga inilog ang Elasto Painters.
Sa premirong duwa, ang Giant Risers nga maoy nakapalit sa prangkisa sa NorthPort Batang Pier, makigbatok sa Blackwater Bossing.
Ang Giant Risers ug Bossing pulos kasamtangang nagkagidlay hinungdan nga mahinungdanon kining sangkaa aron makabaton sila og dugang kadasig sa pagpadayon sa ilang kampanya.
Ang Bossing adunay 1-3 nga rekord samtang ang Giant Risers naghupot og 1-4 nga baraha. / ESL