Bahin sa liderato tinguha sa Magnolia, Rain or Shine

Mga duwa karon:
5:15 pm- Rain or Shine batok Terrafirma
7:30 pm- Magnolia batok Phoenix
Parehong mosuway pagkuha’g bahin sa liderato ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug Rain or Shine Elasto Painters sa ilang pagpakigsangka og lainlaing kontra karong Biyernes, Oktubre 31, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Sports Center sa Antipolo City.
Ang Hotshots makigsangka sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa main game human sa engkuwentro sa Elasto Painters ug Terrafirma Dyip sa premirong duwa.
Sa kasamtangan, ang Hotshots ug Elasto Painters pulos naggunit og 3-1 nga rekord ug nangatanggong sa three-way tie sa ikaduhang dapit kauban ang Converge FiberXers.
Kon modaog ang Hotshots ug Elasto Painters, hayan makigbahin sila sa liderato kauban ang TNT Tropang 5G ug NLEX Road Warriors, nga pulos adunay 4-1 nga rekord.
Batok sa Fuel Masters, makonsiderar nga dakong inilog ang Hotshots apan labing seguro, wala kini sa hunahuna ni Hotshots coach LA Tenorio, kinsa naila nga mopagawas sa tanan niining makaya, lig-on man o dili ang kontra.
Ang Fuel Masters gilaumang mopagawas sa tanan niining ikabuga aron makabangon gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan, nga nagtagak kanila sa 1-3 nga rekord.
Sa ilang bahin, dili sab ikalimod nga nilog ang Elasto Painters batok sa Dyip, nga sama sa Fuel Masters, naggunit og 1-3 nga rekord. / ESL