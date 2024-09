Bahin sa Luzon, signal no. 1 sa bagyo’ng Gener

Pipila ka bahin sa Luzon ang gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) Number 1 gumikan sa Tropical Depression ‘Gener’ nga inanay nga nag-irog sa Probinsiya sa Aurora.

Base sa alas 10 sa buntag, Lunes, Septiyembre 16 nga taho sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration (Pagasa) si Gener nasigpatan sa 325 kilometro sa silangan amihanang silangan sa Casiguran, Aurora nga adunay gikusgon nga hangin nga moabot sa 55 ka kilometro matag oras duol sa sentro ug unos nga moabot sa 70 km/h.

Ang direksiyon sa maong bagyo nag-irog sa kasadpan habagatang kasadpan.

Gipaubos sa TCWS 1 ang mga mosunod Cagayan, lakip na Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, ug ubang bahin sa amihanang Quezon (General Nakar, Infanta, Real) lakip na ang Polillo Islands.

Gumikan ni Gener makasinate og habagat nga moresulta sa bunok sa uwan sa mga Lalawinga sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, ug Negros Occidental, samtang kasarangan ngadto sa kusog nga uwan sa Mimaropa, ug mga bahin sa Western Visayas, bahin sa Negros Island Region, Quezon, Camarines Norte ug Camarines Sur.

“Gener will likely cross the landmass of mainland Luzon as a tropical depression, although the possibility of reaching tropical storm category prior to landfall is not ruled out.

“Over the West Philippine Sea, Gener may reach tropical storm category by tomorrow (Tuesday, Sept. 17) evening or on Wednesday (Sept. 18),” natala sa pahibawo sa Pagasa. / TPM, Sunstar Philippines