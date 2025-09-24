Bahio nahimong bayani sa NLEX

Nakamugna og puntos si JB Bahio sa nahabiling lima ka segundos aron agakon ang NLEX Road Warriors sa kadaugan batok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 78-77, sa usa ka tune-up game niadtong Martes, Septiyembre 23, 2025, sa Gameville Ball Park sa Mandaluyong City.
Ang umaabot nga sophomore sa Philippine Basketball Association (PBA) nitampo og siyam ka puntos sa kadaugan, pito niini iyang nahimo sa 4th quarter.
Ang Road Warriors gipangulohan ni Brandon Ramirez pinaagi sa iyang 14 puntos samtang nitunol og 10 puntos si Robert Bolick. / ESL