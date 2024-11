BAI moisyu na og shipping permit alang sa mga baboy

Makakuha na sa gikinahanglang shipping permit ang hog raisers ug mga tag-iya og negosyo nga gustong mobaligya sa ilang mga baboy sa isla sa Sugbo, sumala sa Bureau of Animal Industry (BAI).

Ang permiso gikan sa BAI maoy nag-unang dokumento nga pangitanon sa awtoridad aron makabihaye og baboy ngadto sa laing pwerte.

Kini ang gikompirmar ni Constante de Jesus Palabrica, Assistant Secretary for Swine and Poultry sa Department of Agriculture (DA), subay sa giluwatang pamahayag nga nagmantala sa public information office sa Kapitolyo atol sa pakigtagbo ni Gob. wendolyn Garcia niadtong Huwebes, Nob. 21, 2024.

Gihangop ni Garcia ang pagpadayon sa mga permit sa pagpadala ug giawhag si Palabrica nga manubag sa BAI sa dakong kapildihan sa ekonomiya sa industriya sa baboy sa Sugbo tungod sa ilang nangaging polisiya.

"I know your heart is with the local hog industry, having been part of it for over 44 years. You’re the right person for this," matod ni Garcia.

Niadtong Abril, gitudlo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. si Asec. Palabrica isip OIC Director sa BAI, ahensiya nga kanhi kontra sa Kagamhanan sa Sugbo.

Atol sa tigom, gipatin-aw ni Palabrica ang sitwasyon nga nag-ingon nga ang miaging pamunoan sa BAI, nasayop sa pagsabot sa usa ka Court of Appeals injunction nga giisyo batok sa BAI's hog culling ug zone-mapping nga polisiya.

“I’m a farmer from Robina [Farms]. So when I took over, we studied it and you’re right,” matod ni Palabrica ngadto ni Garcia, bahin sa injunction order sa Court of Appeals batok sa BAI.

Ang injunction nakatutok sa mga aksyon sa BAI nga may kala­botan sa giingong African Swine Fever (ASF) outbreak sa Sugbo, nga wala kaylap nga kamatayon sa mga baboy, sayop kini nga mando nga nagpahunong sa pag-isyo sa shipping permit.

“So immediately, I instructed our people: give shipping permits on all the pigs that will enter in Cebu,” matod ni Palabrica. /CDF