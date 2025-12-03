Bakante nga luna sa San Roque, Talisay gihimong tent city

Aduna nay kabalhinan ang pipila sa mga residente sa Dakbayan sa Talisay nga nangabiktima sa Bagyong Tino.
Kini maoy gipahibalo ni Talisay City Mayor Gerald “Samsam” Gullas subay sa gihimo niining inspection sa tent city.
Ang maong kapuy-an nahimutang sa bakanteng lote sa Barangay San Roque.
Matod ni Gullas nga temporary pa lang hinuon kini diin prayoridad ang mga nabanlas ang balay.
“Even though gibalhin na sila diri, padayon gihapon ang pag-atiman nato kanila. We will still check unsa pa ang ilang mga kinahanglanon,” matod ni Gullas.
Gitinguha sa siyudad nga mahuman ang pagmuntar niini sa Biyernes, Disyembre 5, 2025, ug pamutangan kini og communal comfort rooms, poso ug solar lights.
“Para pud dili maglisod ang kasamtangang mopuyo dinhi samtang nangandam sila sa ilang pagbalhin ngadto sa relocation sites nga atoang giandam para kanila,” dugang niya.
Sa nasayran, ang Talisay usa sa labihang naapektuhan sa pag-igo ni Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Lakip sa kadaot nga naangkon niini ang pagkabanlas sa mga panimalay, pagkaguba sa pipila ka mga estruktura nga panagang sa baha, ug pagkamatay sa pipila ka mga tawo. / ANV