Bakanteng lote, gitinguha nga himuong parkingan aron pagsulbad sa trapiko

Tungod sa kakuwang sa parkingan nga nakatampo sa kahuot sa trapiko, nanawagan ang gobiyerno sa Dakbayan sa Sugbo ngadto sa mga tag-iya og bakanteng lote nga himuong parkinganan ang ilang mga propyedad.
Pinaagi sa gisugyot nga resulosyon, nanawagan si Konsehal Sisinio Andales sa mga pribadong tag-iya sa pagtabang sa pagsulbad sa kakuwang sa parkingan.
Mao kini ang hinungdan sa ilegal nga pag-parking sa daplin sa dalan nga makapahuot sa dagan sa trapiko.
Matod ni Andales, kini nga lakang giduso samtang giandam pa sa City Council ang usa ka ordinansa alang sa parking ug mga insentibo.
Tumong niini nga tagaan og benepisyo ang mga tag-iya ug developers nga mobalhin sa ilang lote ngadto sa mga accredited nga parkingan.
Sumala sa resolusyon, nagkagrabe ang kahuot sa trapiko tungod sa nagkadaghang sakyanan apan limitado ang parkingan. Ang pag-parking sa daplin sa dalan makabalda sa trapiko, delikado sa mga naglakaw, ug makapahinay sa paglihok sa mga tawo sa siyudad.
Sa laing bahin, ang City Council nagpahigayon sab og public hearing bahin sa “Mindful Parking Ordinance.” Tumong niini nga undangon ang kinaiya sa mga drayber nga magreserba og parkingan pinaagi sa pagbarog mismo sa maong dapit o pagbutang og mga butang sama sa cone, lingkuranan, ug uban pa.
Kini gitawag nga space saving, kanunay nga reklamo sa publiko, ilabi na sa mga dapit nga daghan og negosyo. Ubos niini nga ordinansa, ang masakpan mahimong makamulta og P1,000 sa unang kalapasan; hangtod P5,000 sa mosunod nga mga paglapas; ug posibleng pagkapriso hangtod sa usa ka tuig alang sa mga sige’g balikbalik sa maong sayop.
Bisan pa niini, duna’y kabalaka kon unsaon kini pagpatuman sa mga pribadong parkingan.
Matod ni Kent Jongoy sa Cebu City Transportation Office (CCTO), ang ilang gahom kutob lang sa mga kalsada ug dapit nga gidumala sa gobiyerno.
Dili sila basta-basta makapanghilabot sa sulod sa pribadong parkingan gawas kon duna’y pormal nga kasabutan ang siyudad ug ang tag-iya niini. / CAV