‘Bakbakan Otso’ boxing card karong gabii sa Danao City

Gilauman ang binukbokay og taman sa panagharong nila ni Mark Anthony Sarino ug Johnver Espra sa inilugay sa Visayas Pro Boxing Association (Visproba) bantamweight title sa main event sa Big Yellow Boxing Promotions “Bakbakan Otso” karong Sabado sa gabii, Oktubre 24, 2026, sa Brgy. Mantija, Danao City.
Sa interbyu sa SunStar Cebu, nagkanayon si Big Yellow Boxing Gym head coach Christopher “Ping-Ping” Tepora nga kulbahinam kining awaya kay pulos hidlaw nga modaog ang duha ka mga boksidor.
Si Sarino adunay 8-1, 4Kos nga rekord samtang si Espra adunay 5-3, 2KOs nga rekord.
Sa undercard, magsangka sila si Khyl Sumalinog (1-0, 1 KO) batok Niño Jay Malbago (1-5) samtang mosagubang si Cris Ivan Manzo sa labing una niyang away isip professional boxer batok Norman Rusiana (1-12-2). / EKA, ESL