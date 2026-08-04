‘Bakbakan Siete’ sa Asturias andam na

Andam na ang tanan alang sa pagpahigayon sa Big Yellow Boxing Promotions sa ilang “Bakbakan Siete” boxing event karong Agusto 9, 2026, sa Asturias Sports Complex sa Lungsod sa Asturias, Cebu.
Sa main event sa promosyon, ang usa sa mga sumosulbong nga mga boksidor sa Sugbo nga si Arlando Senoc kinsa sakop sa Big Yellow Boxing Promotion, makig-away sa beteranong si Jhonrey Labajo sa Talisay City.
Si Senoc adunay 8-0, 7KOs nga rekord samtang si Labajo adunay 4-5-2, 4KOs nga baraha.
Lakip sa gikahinamang mga away sa promosyon mao ang tali nila ni Hung Lee sa Taiwan batok Reycar Auxillo ug Alden Aton batok Jaybe Cais.
Magbinukbokay sab sila si Jovert Dacullo batok John Ver Espra, Deams Lloyd Valdez batok Zairus Esito, Kyle Sumalinog batok Mario Bersano, Venance Dances batok Nino Jayl Malbago, James Blanco batok Carlo Condes, ug Ruel Compuesto batok Bryan James Wild.
Mohatag og dugang og kolor sa Bakbakan Siete mao ang mga away sa amateur rank nga ipahigayon sa dili pa sugdan ang promosyon.
Ang promosyon gipasiugdahan ni May Tio sa Big Yellow Boxing Promotions inabagan sa Local Government Unit of Asturias ubos sa liderato ni Mayor Dongkoy Dumdum. / ESL