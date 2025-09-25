Bakol nanglugos sa silinga’ng bakol sab

Gipusasan sa kapulisan ang usa ka lalaki nga Person With Disability (PWD) human siya gipasanginlang nanglugos sa iyang silingan nga PWD sab, alas 2:00 sa kaadlawon niadtong Miyerkules, Setyembre 24, 2025, sa A. Lopez Ext., Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo.
Ang nadakpan mao si alyas Paul , 29, ulitawo, nga silingan ra sa biktima nga si alyas Jane, 22, dalaga, taga Mahayahay II, Barangay Labangon.
Siya usa ka PWD tungod kay putol ang iyang tuong bahin sa tiil.
Matod sa biktima, wala siyay nahimo nga pagsukol sa suspek, hinungdan nga nakuha ang iyang pagkabaye.
Ang biktima anaa sa Cebu City Medical Center ug giingong nakasinati og trauma ug dili pa makahatag og tibuok detalye sa panghitabo.
Ang suspek nadakpan sa mga barangay tanod sa Labangon.
Gi-turn over ang suspek sa Labangon Police Station 10 ug giandam na ang kasong rape batok kaniya. / GPL