Bala nga nag-ungot sa bukton ni Board Member Reluya gikuha na

Human sa unom ka tuig, si Cebu 1st District Board Member Lakambini “Neneth” Reluya sa katapusan gipaubos sa operasyon aron kuhaon ang bala sa M16 nga nag-ungot sa iyang bukton sukad siya nakalingkawas sa pag-ambush niadtong 2019.
Matod ni Reluya sa iyang social media post niadtong Huwebes, Nobiyembre 13, 2025, ang operasyon gihimo niadtong Nobyembre 12 ni Cebu 2nd District
Board Member Dr. Stanley Caminero.
Si Reluya niingon nga nakahukom siya nga ipaibot ang bala human siya niduaw sa lubong sa iyang bana atol sa Kalag-Kalag diin iyang gibati nga panahon na nga mo-move-on.
Ang operasyon nagpabalik sa masakit nga mga panumdoman sa pag-ambush niadtong Enero 22, 2019, sa Barangay Linao, Siyudad sa Talisay nga niresulta sa kamatayon sa iyang bana nga si Ricardo “Nonoy” Reluya Jr. nga kaniadto isip barangay kapitan sa Panadtaran, ilang driver, ug laing usa ka kauban.
Bisan pa nga samdan, si Reluya milagruso nga naluwas.
Si Reluya niingon nga ang bala maoy hinungdan sa nagbalik-balik nga kasakit nga iyang nasinati ug ang pagtangtang niini naghatag og dili lang kahupayan sa pisikal kondili emosyonal sab nga pagkaayo.
Hinuon, nisaad siya nga iyang ipadayon ang pagpangita og hustisya alang sa iyang bana ug niadtong nangamatay sa pag-atake. / CDF