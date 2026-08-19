Balak: ako ang tingog sa akong inahan*

ug mga henerasyon
sa daghang inahan
nauna pa kaniya
kababayen-an
kansa ining kalibotan
gipatak-om
akong mga pulong nagkurog
sa kapungot
gikan sa kinahiladman
sa akong mga gamot
nga nagtambol
sa yuta ubos nako
latas
sa lira sa mga gusok
nga nagpatukar
sa sulod
hangtod
sa mga kalalaw
nga nag-awit
sa ibabaw
akong gipas-an ang gibug-aton sa ilahang pagtak-om
giyamyam
ginadiling mga awog
gibuhian
nagtingkagol nga mga awit
gipalingkawas
gikadenang mga sugilanon
gakabiba
sa gibug-aton sa kahilom
akong mga pulong
mokanukay
nga walay kaikog
mohurat
og mga anino
mopulpog
og mga natukod nga paril
ako
ang mga henerasyon
sa mga inahan nakigkumbati
*gihubad gikan sa orihinal nga iningles, “i am the voice of my mother,” nga sinuwat ni tea solon