Superbalita Cebu

Balak: ako ang tingog sa akong inahan*

TEA SOLON
Balak: ako ang tingog sa akong inahan*
Balak
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ug mga henerasyon

sa daghang inahan

nauna pa kaniya

kababayen-an

kansa ining kalibotan

gipatak-om

akong mga pulong nagkurog

sa kapungot

gikan sa kinahiladman

sa akong mga gamot

nga nagtambol

sa yuta ubos nako

latas

sa lira sa mga gusok

nga nagpatukar

sa sulod

hangtod

sa mga kalalaw

nga nag-awit

sa ibabaw

akong gipas-an ang gibug-aton sa ilahang pagtak-om

giyamyam

ginadiling mga awog

gibuhian

nagtingkagol nga mga awit

gipalingkawas

gikadenang mga sugilanon

gakabiba

sa gibug-aton sa kahilom

akong mga pulong

mokanukay

nga walay kaikog

mohurat

og mga anino

mopulpog

og mga natukod nga paril

ako

ang mga henerasyon

sa mga inahan nakigkumbati

*gihubad gikan sa orihinal nga iningles, “i am the voice of my mother,” nga sinuwat ni tea solon

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